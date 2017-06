Une fusion à trois plutôt qu'à cinq

Courrendlin, Rebeuvelier et Vellerat fusionneront le 1er janvier 2019. Les citoyens de Châtillon et Rossemaison ont, eux, largement refusé cette union. «Ce n’est pas une surprise», ont volontiers admis tous les maires hier. La proximité avec d’autres communes, un fort sentiment villageois et le nom de la commune fusionnée («Courrendlin») auraient retenu de nombreuses personnes. Analyse du scrutin dans notre édition du jour.