Une grosse vague de non contre la RIE III

Les Suisses et les Jurassiens n’ont pas voulu de la troisième réforme de l’imposition des entreprises. La RIE III a été massivement rejetée par 59,1% des Suisses, 66,9% des Jurassiens et 70,9% des Jurassiens bernois. Seuls quatre cantons ont dit «oui»: Vaud, le Tessin, Zoug et Nidwald. Dans tout le Jura et le Jura bernois, Ederswiler est la seule commune à avoir approuvé la RIE III, et massivement, avec 82,3% de oui! La participation a atteint 46,4% en Suisse, 41,9% dans le Jura et 42,1% dans le Jura bernois. Explications et analyse de tous les résultats dans l'édition de ce lundi 13 février.