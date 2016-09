Une impulsion nouvelle pour les énergies renouvelables

L’association Franches-Energies dévoile ses buts et ses projets à deux semaines de l’assemblée constitutive. Dynamiser le débat des énergies renouvelables, réaliser des projets participatifs et offrir un service centralisé sont les principaux buts. Collaborant avec six élèves de 11 S de l’école secondaire de Saignelégier, les membres du comité provisoire espèrent en tirer un bénéfice mutuel. Un reportage à découvrir dans l'édition de ce mardi 13 septembre.