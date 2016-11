«Une magnifique réalisation, une fierté»

Pour les ingénieurs cantonaux qui ont eu à s’occuper du chantier de la Transjurane, l’achèvement de l’autoroute dans le canton du Jura représente une belle satisfaction. L’A16 est une réussite, bien intégrée dans le paysage, disent André Voutat, Jean-Philippe Chollet et Pascal Mertenat. Des difficultés ont pourtant jalonné ce chantier de trente ans. Et les problèmes techniques n’ont pas été les plus lourds à surmonter. Rencontre avec les trois ingénieurs réunis par Le Quotidien Jurassien à trois semaines de l’inauguration du tunnel de Choindez, à lire dans notre édition de lundi.