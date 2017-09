Une main tendue aux enfants en deuil

C’est son vécu personnel, la perte de son mari et le traumatisme du deuil sur sa fille, qui a conduit Séverine Howald à créer Univers de Soie. Cette association, dont la première assemblée générale s’est tenue hier soir à Delémont, offre aux enfants et aux adolescents une approche apaisée – et non thérapeutique – de la mort et la séparation. Complémentaire aux Cafés mortels organisés par Caritas, Univers de Soie propose aux jeunes des ateliers de reconstruction à Delémont et Porrentruy. Le Quotidien Jurassien remonte le fil de cette histoire dans son édition du jour.