Une moustache pour chaque frimousse

Rappeler les bienfaits du lait et en profiter est le but de la journée du lait à la pause. La manifestation incite à se nourrir sainement à la récréation, depuis plus de 15 ans. Plus de 1100 élèves sont concernés par cette action aux Franches-Montagnes. Reportage à Montfaucon.