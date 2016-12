Une offre très concrète faite aux Prévôtois

Le Gouvernement jurassien in corpore a dévoilé hier les propositions qu’il transmet au Parlement en vue de l’arrivée de Moutier dans le canton du Jura, si le vote communaliste du 18 juin 2017 allait dans ce sens. L’offre comporte le transfert de plusieurs services cantonaux à Moutier pour tenir compte de son rang

de pôle urbain et économique, avec plus de 170 emplois à la clé. Explications, analyse et réactions dans l'édition de ce mercredi.