Une PDC, mais pas celle qu'on attendait

Anne Froidevaux sera la présidente du Parlement jurassien en 2018. Elle a été élue au premier tour avec 31 voix et a accepté son élection. Pauline Queloz, la candidate officielle du PDC à cette fonction, n’a obtenu que 17 voix, et Erica Hennequin, candidate de dernière minute du groupe Verts et CS•POP, 10 voix. David Eray sera le président du Gouvernement. Il a été élu avec 45 voix. Explications à lire aujourd'hui dans Le Quotidien Jurassien.