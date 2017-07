Une petite bête qui monte et descend depuis plus d'un siècle

Le funiculaire Saint-Imier – Mont-Soleil a été planifié à la fin du XIXe siècle. Inauguré en 1903, il transforma Mont-Soleil en un lieu de villégiature et de balade, et devint un outil de développement pour le vallon. Complètement remplacés en 2003, les deux stations, les infrastructures et véhicules constituent aujourd’hui un moyen de transport rapide et sûr, dont profitent touristes et autochtones. Un reportage à lire aujourd'hui pour prendre un peu de hauteur.