Une prise de fonction dans un contexte particulier à Loveresse

Elue tacitement en septembre dernier à la tête de l’exécutif de Loveresse dans un contexte particulier (marqué par la démission forcée de l’ancien maire,contre lequel la commune avait déposé plainte, et plusieurs changements au Conseil), Fabienne Secchi se réjouit de la perspective d’une année 2017 plus sereine. Première femme à accéder au poste de maire à Loveresse, impliquée dans les affaires communales depuis de nombreuses années comme l’avaient fait avant elle ses parents et ses grands-parents, sensible aux valeurs de justice, d’équité et à l’écoute des autres, elle prend son nouveau rôle très à cœur. Rencontre dans notre édition de mercredi.