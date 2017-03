Une rencontre entre lecture et dessin

Pour la douzième année, le canton du Jura propose à une vingtaine de classes de participer à la Bataille des livres. Son objectif est d’inciter les enfants entre 8 et 12 ans à lire, en leur fournissant des romans francophones très divers. Plusieurs activités sont organisées dans le cadre de l a Bataille des livres et parmi elles, une rencontre avec un auteur, dont ils ont lu l es ouvrages. Yann Dégruel, auteur et illustrateur français, est allé à la rencontre de la classe de Chrystelle Noirat Frésard, à Saignelégier. Visite dans notre édition de vendredi.