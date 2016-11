Une seule adresse, mais encore 2 polices

Un guichet unique est opérationnel depuis octobre à la Beuchire à Porrentruy pour toute personne qui veut contacter la police dans le district de Porrentruy.

Un agent de la police locale et un autre de la cantonale y traitent les demandes selon leurs compétences, mais l’expérience conduira à ce que chaque agent puisse traiter à terme toutes les demandes. C’est un gain de temps considérable pour le citoyen, et cela ne coûtera pas plus cher aux collectivités publiques, assurent Porrentruy et le canton, qui se sont mis d’accord sur cette offre, similaire à Delémont. Le détail en l'édition de ce samedi 12 novembre.