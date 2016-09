Une sous-station électrique renforcée

La sous-station de Bassecourt, la plus grande installation de ce genre exploitée par BKW, entame sa mue. Les forces motrices bernoises ont entrepris la modernisation de ce point nodal central dans l’alimentation électrique du Jura, et même de la Suisse. Objectifs: garantir la fiabilité de l’approvisionnement et s’adapter aux exigences de la croissance régionale.