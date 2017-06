Unia Transjurane trace la voie pour l'égalité salariale

Le syndicat Unia Transjurane a profité de la portée symbolique du 14 juin, journée nationale de l’égalité entre hommes et femmes, pour lancer une initiative cantonale demandant au Parlement «la concrétisation» de l’égalité salariale. Le Jura montre ainsi la voie au niveau national alors que la faîtière syndicale planche sur l’initiative «Subito» visant le même but. Une différence salariale de l’ordre de 20% subsiste. Elle est plus marquée dans le Jura. Explications.