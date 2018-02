Valorisation et ouverture, maîtres-mots

Perpétuer la défense des valeurs paysannes pour l e bien de l’humanité. Tel a été le discours tenu en assemblée par le Groupement des paysannes des Franches-Montagnes. Une ouverture plus large aux paysannes et femmes rurales a été décidée pour renforcer les rangs. Activités 2017, programme 2018 et défis à retrouver dans Le Quotidien Jurassien de samedi.