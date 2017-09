Vers une association unique des communes du Jura bernois

Le rapport sur la fusion des trois associations de communes que sont la Conférence des maires du Jura bernois (CMJB), l’Association régionale Jura Bienne (ARJB) et l’association Centre-Jura (ACJ) a été présenté hier par le groupe de travail chargé du projet. L’objectif de la nouvelle association, intitulée Association Jura bernois.Bienne (Jb.B) est de regrouper les forces «pour assurer une plus forte cohésion du Jura bernois». La procédure de consultation des communes a débuté hier et se déroulera jusqu’au 22 décembre. André