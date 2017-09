Vingt-cinq mille personnes au 30e Marché bio

Le Marché bio s’est déroulé samedi et dimanche à Saignelégier. Cette 30e édition a été remplie d’émotions selon la présidente de la manifestation, Lina Dubied. Elle tire un bilan positif avec 25 000 visiteurs et un public qui s’est montré intéressé par les activités proposées. Consacré au thème des fleurs, ce marché a rassemblé pas moins de 130 producteurs, artisans, associations et magasins. Le Quotidien Jurassien se balade dans son édition du jour dans les allées de la Halle-cantine.