Voleurs d'armes factices arrêtés

Ce n’est pas un butin de guerre mais il n’en reste pas moins conséquent: 14 répliques de fusils automatiques, 22 répliques de pistolets, 25 couteaux, un gilet pare-balles et une centaine d’accessoires d’armement ont été dérobés en début d’été dernier dans les locaux d’un commerce plus en activité, à Delémont.

Cet impressionnant vol d’armes, factices et réelles, a été mis au jour dernièrement par la police jurassienne. A lire dans l'édition de ce vendredi.