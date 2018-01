Voyage en terre moins inconnue

Le géographe et biologiste jurassien Baptiste Laville et l’ONG bâloise Bruno Manser Fonds publient une série de cartes qui doit aider à la reconnaissance et à la protection des derniers nomades de Bornéo, les Penan en particulier. Ces éléments de reconnaissance physique ont été remis au Gouvernement de cet État de la Malaisie. Il marque l’aboutissement d’un travail de 15 ans. Un suivi et un élargissement du projet sont sur les rails. Le Quotidien Jurassien pénètre dans la forêt primaire dans son édition du jour.