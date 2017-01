Créé en 1887, le Conseil de ville (qui s’appelait alors Conseil général) imérien est de loin le plus ancien de la région jurassienne. Si Tramelan-Dessus a également figuré parmi les précurseurs (Conseil général institué en 1921), la création de parlements est bien plus récente tant à Moutier (1971) qu’à Porrentruy et Delémont (1973), sans oublier les récentes communes fusionnées comme Valbirse (2015), Val Terbi et Haute-Sorne (2013). Comment expliquer les passages d’une assemblée de citoyens à un parlement communal? Lisez notre analyse sociale et historique dans l'édition de ce samedi 7 janvier.