Avoir une boîte aux lettres au camping et y résider à l’année, c’est possible dans le Jura bernois, pour autant que les infrastructures soient adéquates et que

la commune l’autorise. C’est par exemple le cas à Prêles, où pas moins d’une soixantaine de personnes ont adopté ce mode de vie. Mais la chose risque de changer... Le point dans l'édition du jour.