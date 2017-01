Personne n’y croyait et peut-être qu’au fond lui non plus. Depuis hier pourtant, Donald John Trump est le 45e président des états-Unis. L’homme est jusqu’ici resté fidèle à lui-même, à sa harangue populiste et à ses démons. Il s’est entouré de gens qui lui ressemblent et qui ne l’empêcheront pas, au début de son mandat du moins, de faire du Trump. C’est-à-dire de défaire tout ou presque de ce qui a été réalisé jusqu’ici, plus spécialement par Barack Obama.